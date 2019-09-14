禿燕合體 韓國瑜為盧秀燕民調吊車尾抱屈

2019-09-14 11:11

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今日在台中市長盧秀燕陪同下，到北屯區紫微宮參拜。他致詞時表示，日前天下雜誌公布民調，盧秀燕倒數第2名，但用的是2018年的資料，當時盧秀燕只當7天的市長，因此，他建議台中市民進黨民意代表到交通部向前市長林佳龍抗議。

韓國瑜致詞時拉起盧秀燕的手，高喊「禿子、燕子合體」，並表示，今天到台中，他替盧秀燕感到不捨與委屈，天下雜誌日前公布民調，他是倒數最後1名，盧秀燕是倒數第2名，該民調用的是2018年的資料，那時候，盧秀燕才當市長7天，日前民進黨立委與市議員到高雄市政府向他抗議，「他們頭殼壞去」，應該到總統府向前市長陳菊抗議，也歡迎台中市民進黨的民意代表到交通部向前市長林佳龍抗議。

韓國瑜說，盧秀燕「做到流鼻血」，非常辛苦，現在抬頭看到藍天，空氣已經改善，但只要能抹黑他們，就盡一切手段，抹黑已經提升到2.0版，這麼不可思議的數字都會跳出來，做到沒日沒夜，拚到死去活來，被這個數字打到18層地獄。他呼籲台中鄉親相信自己選擇了好市長，有絕對的貫徹力與執行力的盧秀燕。

韓國瑜也表示，「做人要有良心」，盧秀燕和他怎麼能不認真，多少台中市民、高雄市民投給盧秀燕、韓國瑜，就是期待改變，他們一定會認真打拚，希望讓台中市民、高雄市民過更好的日子，他歡迎民進黨抗議，勇敢大聲地到總統府、交通部抗議，這是有道德良知的正確做法，不該向只幹7天的市長抗議。

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