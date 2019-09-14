蔡英文嘉市與王美惠合體 輔選幹部全員到齊展現團結

2019-09-14 15:15

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕總統蔡英文拚連任，今天上午出席嘉義西門長老教會祈禱會，除了民進黨黨籍嘉市立委參選人、嘉市議員王美惠一路陪同合體，嘉市競選團隊更是全員到齊，展現綠軍團結氣勢。對於明年嘉義市選情，蔡受訪時表示，「這裡有個強將（指王美惠）」，我們會傾全力團結，傾全力打好這一仗，對嘉市選情有信心。

蔡英文、王美惠嘉市競選團隊人事已底定，蔡今天上午到嘉義西門長老教會時，競選團隊榮譽主委前嘉義市長涂醒哲、榮譽副主委立委李俊俋、主委黃俊森、副主委黃淑英、陳保光、徐文志及後援會總會長嘉市議長莊豐安、執行總幹事黃敏修等人都到場，民進黨主席桌榮泰也出席，展現綠營整合後的團結氣勢。

在場民眾熱情歡迎蔡英文，蔡隨後進到有78年歷史的嘉義西門長老教會檜木教堂，進行約10分鐘演講，蔡強調，長老教會不只傳福音，更為台灣教育、醫療付出，對台灣民主發展有很多貢獻，也是最支持她的力量。

蔡英文表示，當一個台灣的總統，要有保護台灣的心，堅持台灣主體性，「這3年多來中國打壓不減，我從來沒屈服過」，台灣人沒辦法接受一國兩制，處理中國問題，不挑釁，不冒進，得到很多國際朋友的支持，穩健來守護台灣的主權。

蔡英文也說，執政3年多來實踐轉型正義，威權時代很多台灣人受委屈，遭受不公平打壓，我們逐一釐清真相、平反罪名；政府同時把建立社會安全網、反毒當成最重要的工作，此外，保護兒童立法、長照2.0、托嬰托育等，落實長者照顧與兒少權益保護，讓國家社會更好。

演講結束後，眾牧師為蔡英文聯手祈禱，並由牧師胡雪惠代表教會致贈檜木十字架給蔡英文，祝福蔡當選連任。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法