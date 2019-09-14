蔡︰若未連任 台灣將走向一中

2019-09-14

〔記者蔡亞樺、李欣芳、周湘芸／綜合報導〕蔡英文總統昨天中秋節先後到北市兩宮廟參拜，並參訪新北淡水基督長老教會，與民眾博感情並細數執政成績。蔡表示，明年總統大選是台灣人選擇的重要時刻，要選民主自由生活方式，還是變成一國兩制的框架，若她沒選上，台灣將往一個中國方向走去，若民眾做出正確選擇，獨立自主現狀一定守得住。

蔡總統昨先到北市士林區海光宮、坤天亭參拜，群眾高喊「二○二○小英一定贏」口號，場面熱絡。蔡除了祝福全民中秋快樂，也細數擔任總統三年多來減稅、長照等政績。

面對中國對台灣處處進逼，蔡英文表示，現在的政府不只會拚經濟、照顧人民，還會守護國家、台灣人民的主權，過去三年多來，中國的壓力從來沒少過，我們不挑釁、不冒進，但是也不會把國家重要的主權及台灣人的尊嚴，拿去做交易，除了得到國際的支持及肯定，也穩健地守護台灣的主權。

她強調，明年總統及立委選舉投票日，將是台灣人選擇的重要時刻，若她沒選上，台灣將往一個中國走過去，若民眾做出正確的選擇，獨立自主的現狀一定能守得住。

淡水吃魚丸 媒體笑問來吃「瑜完」？

蔡總統接著參訪新北市淡水基督長老教會。她表示，台灣的文化裡面，宗教文化及宗教自由是台灣最寶貴的資產，任何一個總統都有責任要把它繼續保持下去，感謝長老教會在過去這段時間一直支持她，讓她在困難的時候，總覺得心裡是溫暖的。

鴻海創辦人郭台銘前天退出國民黨，媒體向蔡英文提問，郭若參選總統，對她的選情有利或不利？蔡兩度回應「現階段以國政為優先」，她還說國民黨的初選沒有在七月就結束，還在持續當中，她就按照既定規劃，穩紮穩打地進行。

蔡英文昨天也到新北市淡水區的老店品嘗魚丸等美食，媒體開玩笑問她「是不是特別來吃魚丸（瑜完）？」蔡英文笑著低頭享用，沒有回應「瑜完」的雙關語，引起哄堂大笑。大批民眾高喊「蔡英文凍蒜！」「小英，加油！」氣氛熱烈。

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