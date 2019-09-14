韓國瑜酸拜廟都沒人 蔡英文回嗆：一天20幾個行程能有多少互動？

2019-09-14 13:14

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今天早上與台中市長盧秀燕第一場合體出現連廟埕都沒站滿人的情況，但韓竟然說出：「蔡英文拜廟拜到沒人」的酸語，對此，蔡英文受訪時笑回：「他大概沒參加過我的拜廟行程」，並意有所指的暗諷韓說，「一天走20幾個行程，能有多少實質互動，蠻存疑的！」

蔡強調，她不論選舉期間，一路走來都有例行到廟裡跟鄉親見面，每次見面鄉親都很熱情，也有足夠時間互動。

蔡英文今天上午由民進黨嘉市立委參選人、嘉市議員王美惠等人陪同，出席嘉義西門長老教會祈禱會，蔡在接受媒體聯訪時，做出上述表示。

針對媒體提問韓國瑜最近批評「為什麼不從我在娘胎裡就罷免我？」等言談是否走偏？蔡英文回應說，韓畢竟是民選高雄市長，背負選民期待，應專心做好市政，讓高雄市民有面子，市政有裡子，才是高雄市長的正辦。

蔡英文話峰一轉表示，最近她也在進行選舉活動，但仍是以國政優先，她持續關心處理國政，選舉則按既定規畫進行。

媒體問到，索羅門群島有意與台灣斷交的傳聞不斷。蔡英文回應說，索羅門與我們有很長的邦交，這段時期雙方合作計畫也很密切，雖然現在有些挑戰，會盡全力與各方來溝通；我們與索羅門的外交關係牽動印太地區關係，這地區的民主國家都很關心此事，我們會持續努力鞏固與索羅門的外交關係。

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