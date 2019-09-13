韓國瑜中秋夜開直播 透露去電連朱馬致謝

2019-09-13 21:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今天是中秋節，高雄市長韓國瑜原本沒有安排公開行程，中秋夜卻突然開起直播，表示今天有打電話給連戰、朱立倫、馬英九致謝。

韓國瑜今天沒有任何公開行程，只在傍晚透過臉書及Line群組，向民眾道賀秋節，強調「又是一年花好月圓的時節，希望從這個團圓又團結的佳節開始，大家作伙，有志一同，千里嬋娟。」

晚間8點半，韓國瑜突然在臉書開直播，面前擺了幾顆文旦，他說，希望大家多吃文旦，，一過了中秋節，文旦價格又要跌，多吃文旦除了幫助柚農，也幫助身體。

中秋節應景，小編問韓國瑜說「但願人長久，千里共嬋娟出自哪裡？」韓國瑜答說，是出自蘇東坡的「水調頭」，年輕時寫情書，最喜歡寫這兩句話。

韓國瑜也透露，今天中秋節，他特別打電話給國民黨前主席連戰、朱立倫、馬英九致謝，因為明天要到台中，他也打電話給前台中市長胡志強伉儷，祝賀中秋快樂。

小編還問說「這次的競選主軸，為什麼是台灣安全、人民有錢？」韓國瑜表示，這是人民最深層願望，「口語化就是安居樂業」，包括吃的住的、行的、治安的安全。

韓國瑜強調，這段時間庶民過得非常辛苦，各行業也因為中美貿易大戰，心裡不安，這八個字是國家總目標。

小編又問說：「韓市長的青年政策為何？」韓國瑜表示將安排青年座談會，10月1日將成立青年局，高雄市財政困難，還是擠出3億成立青年局，「青年有希望，台灣未來就有希望」

韓國瑜今天養足體力，準備明天的台中拜廟鐵人行程，將從早到晚狂掃21間宮廟，除了與台中市長盧秀燕合體，鎮瀾宮董事長顏清標也將出席力挺。

9月15日（週日）則是國民黨的台商秋節聯誼活動，下午1點至4點在台北君悅飯店舉行，韓國瑜已答應出席。

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