被郭台銘分手 國民黨上下氣憤填膺掀舊帳

2019-09-13 16:44

〔記者施曉光／台北報導〕前鴻海董事長郭台銘昨日退出國民黨，「被分手」的國民黨，不但過去頒發黨員榮譽狀，還讓郭台銘參加黨內初選，最後被郭在退黨聲明中痛罵一頓，當了「冤大頭」，全黨上下氣憤填膺，今日回首來時路，黨內人士不勝唏噓，一本舊帳也被掀開來。

黨內人士透露，4月上旬原本準備鋪陳讓韓國瑜接受徵召參選的正當性，當時朱立倫也都鬆口接受徵召韓，只有王金平一人在做「困獸之鬥」，哪知後來會殺出一個郭台銘，再加上4月初韓國瑜取消「吳韓會」，卻跑去與某媒體集團老闆吃飯，令吳敦義十分不爽，吳韓關係發生微妙變化，加上受黨內拱郭人士影響，才會搞成今日局面。

黨內人士指出，馬英九早在3月間就曾向吳敦義提及郭台銘有意思參選總統，當時黨中央也才開始注意郭的動向，了解郭是否具有黨籍，當時就已確知郭早失去黨員身分，吳還告訴馬不可能提名郭，後來拱郭人士就想出以頒發榮譽狀，證明郭與國民黨的關係，「郭、吳完全沒有私交，要不是有人穿針引線，不會有這一步棋。」

對於外界認為郭台銘的金援，對國民黨幫助很大，黨內許多人其實不以為然。

據透露，黨中央6人提名協調小組在6月間徵詢5位可能總統參選人，在拜訪朱立倫時，朱就在眾人面前說，如果郭台銘借錢都可以有榮譽狀，「那你要給我幾張？」據當時在場人士指出，朱立倫的意思是，郭台銘借4500萬給國民黨4個月，如果是無息借款，利息頂多30幾萬，他擔任直轄市長每年卻要上繳黨中央200萬元募款責任額，如此應該領到幾張榮譽狀？

黨內人士並透露，郭台銘在前主席洪秀柱時代以母親名義借錢給國民黨的4500萬元，隔年1月國民黨領到1億6000多萬政黨補助款，郭要求還款，由於黨庫才剛進帳1億6000多萬，一下子失血4500萬，剩下來的錢難撐個把月，當時的黨中央一度考量企業與個人捐政治獻金都有上限，但黨員捐特別黨費應該沒有上限，因此透過某位曾經擔任黨內要職的大老詢問郭台銘，能否回復黨員身分，並且將這4500萬元當作特別黨費，直接捐給黨，但郭沒答應捐錢，也沒有辦理回復黨籍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法