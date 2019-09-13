蔡金樹遭中國羈押 人已被關419天

2019-09-13 14:32

〔記者葛祐豪、鍾麗華／綜合報導〕名嘴江岷欽昨晚在政論節目中爆料，南台灣兩岸關係協會聯合會主席蔡金樹，半年前即遭中國羈押至今，原因也是國安理由。本報記者查證後證實此消息，但蔡金樹其實從去年7月已遭羈押，迄今已1年近2個月約419天，只知目前人平安，關在福州某看守所。

對此，海基會表示，蔡金樹親友曾於去年8月底向海基會陳情，海基會立即去函海協會協尋，並透過管道多方查詢，迄今未獲具體回覆。

屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居，因國安理由遭中國羈押，名嘴同時也是實踐大學講座教授江岷欽昨晚在TVBS「少康戰情室」爆料，他的學弟「南台灣兩岸關係協會聯合會」主席蔡金樹，半年前即遭中國羈押至今，他透過關係去問，原因也是國安理由。

江岷欽還強調：「蔡金樹是藍到底的人，一樣被關。兩岸關係繼續開倒車，沒有法治化，不分藍綠都可能人人自危。」

現年60歲的蔡金樹，是中山大學政研所碩士、廈門大學台灣研究院區域經濟學博士，現任高雄市兩岸關係研究學會理事長、南台灣兩岸關係協會聯合會主席，曾在和春等多所大專院校兼課。

蔡金樹推動兩岸交流已20多年，為人正派且熱心公益，消息傳出後，他的友人均感訝異，也不清楚他遭羈押的真正原因。

根據記者進一步查訪，江岷欽講的遭羈押半年的時間有誤，其實蔡金樹於去年7月22日在中國廈門轉機時，就遭到對岸國安人員帶走，理由是國安相關問題，迄今已羈押1年近2個月。

據了解，蔡金樹目前遭羈押在福州某看守所，家屬只知道人平安，也低調希望政府能出面協助。

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