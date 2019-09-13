中共抓人不分藍綠？江岷欽爆：藍營學者蔡金樹赴中被關半年

2019-09-13 12:19

〔即時新聞／綜合報導〕屏東枋寮鄉顧問李孟居被中國依「危害國家安全」罪名逮捕，自8月20日至今仍未獲釋放。不過，實踐大學企業管理學系講座教授江岷欽昨（13）日晚間在TVBS政論節目「少康戰情室」中爆料，他的大學學弟蔡金樹是「藍到底」的人，還擔任南台灣兩岸關係協會聯合會主席，卻在半年多前遭中方以國安理由逮捕至今，「兩岸關係越走越近，這樣的作法是在開民主倒車」。

江岷欽在節目中爆料，蔡金樹對兩岸一向友好，出錢出力、更擔任南台灣兩岸關係協會聯合會主席，與國民黨立委曾銘宗等人熟識，不過自半年多前去到中國，卻也遭中方以「國安理由」羈押，他的家人目前也不知他的狀況如何。

江岷欽表示，蔡金樹一定是藍到底的人，他多次在中評社評論兩岸政策，但中方一樣用國安理由把他關起來，甚至不清楚蔡金樹做了什麼、被關在哪裡，透過關係去問，得到的答案就只是「國安理由」，得不到更進一步的說明。

江岷欽在「少康戰情室」突然爆料蔡金樹遭中方羈押一事，震驚在座來賓。江岷欽指出，「兩岸這樣的作法，是開民主倒車，兩岸如果要越走越近，像蔡金樹這種案例，應該不只他，是藍綠都有，只用國安理由就抓人，應該要有更具體的證據，才能夠讓人信服」。

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