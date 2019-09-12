李孟居赴中經商遭拘捕 枋寮鄉長：中國環境令人擔心

2019-09-12 22:11

〔記者陳彥廷／屏東報導〕我國屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居日前赴香港旅遊再到中國經商，卻遭中國以危害國家安全等理由拘捕，李只是商人到中國經商，卻深陷囹圄，該鄉鄉長陳亞麟指出，此舉只是突顯中國的商業環境堪慮，台商、台人於中國者，豈不人人自危？

李孟居8月18日到香港旅遊，8月19日進入深圳並從事商業行為，但在20日就失去音訊，當時就懷疑遭逮捕，但直到昨天國台辦才坦承拘捕，但有了下落卻多出更多疑惑，如李孟居現今人在何處、人身安全以及是因何種犯罪事實被捕等，都讓外界打上大大問號。

由於中國直到23天後才透露李孟居的下落，期間家屬詢問，甚至還否認李孟居有入境中國，明顯說謊，還要求焦急的家屬去詢問香港警方，昨天國台辦發言人馬曉光也僅3句話就結束該提問，與同場嗆聲「港獨台獨合流」的態度大相逕庭。

枋寮鄉長陳亞麟和李孟居為10多年好友，因李孟居具優異外語能力，於6月延聘其為無給職的鄉鎮顧問，原定8月27日兩人將在印尼日惹地區見面並參加國際會議，但李孟居卻未現身，當時就推斷他已遭中國限制人身自由。

陳亞麟指出，希望國際社會都要關心介入本起事件，因為中國這種行為，代表未來民主國家的國民到中國經商，都會有可能發生，國際社會應該關注李孟居該具備的人權，中國此舉不僅不會獲得台灣人民的認同，反而挑起更多不安。

陳亞麟強調，有非常多的台灣人到中國經商或工作，其中又以深圳為最大宗，若殷實商人到深圳經商卻落得如此下場，那深圳甚至整個中國的商業投資環境，因為外國人的人身安全堪慮，令人質疑，甚至可能會造成寒蟬效應，他認為中共應該要講清楚李孟居拘捕的來龍去脈，而不是三言兩語就想打發，並且儘速還他與家屬聯繫的普世基本人權。

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