打臉柯P「美中台三角平衡」 松田康博：美國會很生氣

2019-09-12 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京大學教授松田康博等人日前訪問高雄市長韓國瑜，因韓國瑜稱對方遲到的烏龍事件，引發輿論大肆批評韓國瑜。松田康博最近接受媒體訪問，談到台灣如何在美國和中國之間取得平衡，批評台北市長柯文哲的「美中台等邊三角形」平衡論述，認為如果這麼說，美國人會很生氣。

松田康博最近接受《自由廣播電台》專訪，被問到總統蔡英文明顯偏向美國，台北市長柯文哲強調不能只押一邊，還有人認為這次總統大選是投給白宮或中南海，松田康博認為，這是非常極端的問題不方便直接回答，如果是天下太平，安全問題都不用考慮的話，作為一個主權獨立的國家，各方面都可以發展。

松田康博進一步指出，但如果面臨危機的時候，日本會選美國，因為日美的同盟關係，是美國人冒著生命的危險，不是為了防衛美國，會為了協防日本而付出行動，如果這時候提「等邊三角形」，美國人會很生氣。松田康博說，所以不管政策如何，以日本為例，一定要跟美國表達分享共同的價值、利益，所以一定要站在美國這邊，當然更多細節就是也可以跟中國發展友好關係，這是一個美國的盟友或者安全夥伴必有的態度。

柯文哲曾在今年1月提出「美中台等邊三角形論述」，以三角形的三邊比喻美中台的底線，這個三角形圈出來的面積，就是台灣的生存空間，台灣是在夾縫中求生存，在跟任何一方打交道的時候，要注意另外一方的反應。

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