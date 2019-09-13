不只半年 蔡金樹恐遭中國關押近1年

2019-09-13 13:17

〔記者洪定宏／高雄報導〕實踐大學教授江岷欽爆料，指南台灣兩岸關係協會聯合會主席蔡金樹，因「國安」理由，已遭中國關押半年。記者前往蔡金樹承租的高雄市文強路辦公室查看，發現其停在騎樓的座車滿布厚厚灰塵，信箱放滿傳單，顯見車主及租屋者甚久不在。

隔鄰的咖啡店老闆證實，今年元旦店面開幕至今，不曾看到承租人，「南台灣兩岸關係協會聯合會」的招牌，不知被誰取下；因汽車滿布灰塵，他曾在農曆春節幫忙清洗。

從鄰居的說法研判，蔡金樹從年初至今，不再出現辦公室（未在此居住），可能去年就已失聯；看過蔡金樹的附近鄰居跟他只是點頭之交，不知狀況。

蔡金樹的手機與辦公室電話號碼，都已轉為空號，但臉書未關閉，研判被中國關押之際，完全事出突然，無法對外聯繫。

蔡金樹去年6月9日生日，臉友紛紛傳訊祝他生日快樂，包括中山大學政治所教授廖達琪，但蔡沒有回應。

蔡金樹離婚，臉書資料顯示「單身」，育有一子，已成年。

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