昔「支持初選」今退黨 KMT臉書狠酸郭：難道只是誓言太美

2019-09-13 14:39

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘12日宣布退出國民黨，震驚政壇各界，他更批評，再多的努力也撼動不了現有「國民黨的分贓與貪腐文化」，再次引發藍營人士對他的不滿情緒。對此，「中國國民黨KMT」臉書粉絲頁今（13）日發文批評，郭曾說會全力支持黨初選產生的候選人，結果現在卻選擇退黨、做出對黨不利的事，更開酸「難道只是誓言太美」，引起網友一陣熱議。

「中國國民黨KMT」在臉書貼上影片，郭台銘曾信誓旦旦的表示「會盡全力支持，經過黨初選制度產生的候選人」，「中國國民黨KMT」大酸「那現在呢？！」貴為榮譽黨員的郭董，「小編相信你懂主席與中央為了此次初選的辛勞，也相信你不會就這樣離開黨，做出對黨不利的事，結果，你給我退黨！」

「中國國民黨KMT」用嘲諷的語氣說到，「鼻涕眼淚都吸回來了」、「難道只是誓言太美」。「中國國民黨KMT」提到，郭曾拋出「和平、安定、經濟、未來」的價值，這也是國民黨的信念，找回國民黨的黨魂、榮譽、年輕人，需要我們一起努力。雖然這個走向讓小編覺得心痛，但國民黨只會更團結，盡全黨之力拚勝選，文末更提到，「唯一支持韓國瑜」。

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