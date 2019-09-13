指柯不易替郭董加分！林濁水：柯韓是言行粗鄙「極右派」

2019-09-13 11:13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕對於鴻海集團創辦人郭台銘昨日宣布退出國民黨，台北市長柯文哲更支持郭出來選總統。前民進黨立委林濁水受訪直言，柯文哲和韓國瑜兩人都是「極右派」，言行非常粗鄙，柯本身形象已是扣分，不容易再替郭董加分。

林濁水表示，蔡韓郭「三腳督」變數大，誰贏面大不容易預測，但柯現在已放棄選總統，言行相當粗鄙與韓國瑜一樣，兩人本質沒什麼不同，只是程度差別而已。

林濁水分析，柯文哲和韓國瑜都是「極右派」，個性都相當激烈，柯最近言論毫無節制，反正不選總統後，就把自己委屈搬出來亂放砲，讓民眾產生強烈負面印象，本身形象就已經是扣分，很難替郭台銘加到分。

林濁水指出，郭台銘不只是科技業，黑手傳統產業出身，對產業了解是其優勢。不過，對郭對全球產業鏈的想像，在美中貿易戰下很難實現，郭盼「讓台灣獲利、美國達標、中國結構轉型」，但習近平政權現在走向「階級鬥爭」，習政權與郭的想像是背道而馳的。

林濁水強調，這不是操之在郭台銘和蔡英文，而是操之在中美兩國，郭台銘的美好想像，現在越來越有問題，幾乎7成以上機率不可能實現。

林濁水提及，蔡英文總統是靠外在因素上來的，這遠勝於個人因素，一路選來算是福氣很大，包含反送中、美中貿易戰議題，都是客觀因素大於主觀空間，經濟問題要關注中美貿易未來如何發展，這是蔡的機會也是危機，若機會壓倒危機，對蔡較有利，反之若郭賭對了，就是蔡的危機。

林濁水也說，至於郭韓之間，棄保會不會發生，韓國瑜策略是訴諸民怨，很深的民怨形成鐵粉，但要知識藍、菁英藍選韓，他們又會感到害怕，「棄郭保韓」很難發生；「棄韓保郭」實務更難操作，想不出來要如何才能成功棄韓。

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