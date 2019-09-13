郭台銘退黨參選？蔡英文：國民黨初選沒在7月結束

2019-09-13 10:41

〔記者蔡亞樺／台北報導〕海集團創辦人郭台銘昨宣布退出國民黨，外界解讀離參選2020總統大選不遠了。對此，爭取連任的總統蔡英文今日受訪時小有諷刺表示，近來發展，國民黨初選沒在7月結束，還在持續當中，但不論怎麼樣，現階段仍以國政為優先，把每項國政做好，既定選舉規畫就穩紮穩打，她對整體選情是有信心的。

蔡英文今早赴北市士林區海光宮參拜時接受媒體聯訪，做出上述表示。媒體提問民調顯示若總統選舉出現「三腳督」，郭的民調排第三名，蔡英文對此說，選舉活動還在進行中，當中有各式各樣民調，有不同背景、時間與做民調的人考量，但這些民調她們都會納入參考。

媒體也問蔡英文身為總統又是總統參選人，郭台銘若參選是否有利或不利於選情，媒體報導郭宣布退選，蔡露出微笑意指選情穩了？蔡英文打趣說，「不會啊！我對很多事情都有微笑」，但她重申，現階段以國政為優先，讓國家能夠持續往正面方向運轉，至於選舉就按照既定規劃，穩紮穩打的進行。

媒體提到台北市長柯文哲找郭台銘結盟，是要當臥底爭取2024，對此蔡英文直呼，她第一次聽到這樣的說法，邏輯有點怪怪的。

身兼國民黨總統參選人的高雄市長韓國瑜打算在台中造勢成立競選總部，媒體好奇蔡在北中南的競總規劃，蔡英文回應，民進黨組織與建構滿完整的，各地也有很多民代，現階段工作就是把各地組織與民代做最好整合與責任分配，這個還在進行中，一旦整備完成將會對外說明。

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