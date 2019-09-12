郭台銘退黨》國民黨青年部 狂酸郭是「政治圈的乃哥」

2019-09-12 17:58

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘今（12）日透過幕僚宣布退出國民黨，下午更請幕僚退回黨證及榮譽黨員獎狀等等，郭台銘舉動令藍營人士不滿，國民黨青年部主任蕭敬嚴在臉書上酸郭台銘是政治圈的「乃哥」。

郭台銘宣布退出國民黨，引發各界震撼，國民黨隨後也嚴詞回應，稱將以違反黨紀處分規程辦理，「不是退黨，國民黨就對你完全沒有辦法。」蕭敬嚴也在臉書上大酸郭台銘，直接稱「謝謝乃哥台銘」，讓國民黨更加團結了。

蕭敬嚴舉例郭台銘近幾個月來的言論，包含在4月17日領取資深黨員榮譽狀時曾說過，「如果選上，就代表國民黨角逐2020總統大選」、「若選不上，表示我努力不夠」、「一定盡全力支持黨初選制度產生的候選人」等等，而對於他郭辦稱「退黨不代表要參選」，其也頗不以為然稱「原來，郭台銘跟柯文哲一起拜廟、找柯、王幕僚赴中選會，還不算有參選意圖。」

蕭敬嚴比喻，難道另一半在外面有小三、小王，整天傳訊息曖昧來曖昧去，還要找到衛生紙才算有證據嗎？不過他也反稱，真心謝謝郭台銘促成團結，讓國民黨的大家更加團結在一塊。

蕭敬嚴再拿當初嗆鍾小平退黨時的話嗆郭，「自願參與黨內初選機制，參加了就要願賭服輸，不要輸了就搞脫黨參選，只為了自己的政治利益；連做人基本的信用與忠貞都沒有，還想談為國為民為了公眾服務？到底是為了大我還是私利，一戳就破。」最後再酸郭，「果然是乃哥，真是霸氣總裁，能屈能伸！」

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