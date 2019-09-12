郭台銘退黨》韓粉學者：就是這個氛圍 創造庶民大軍三度集結

2019-09-12 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕前鴻海董事長郭台銘今日宣布退出國民黨，拋下震撼彈，國民黨總統參選人韓國瑜受訪時表示，重申團結、顧大局的重要性。對此，挺韓的文化大學新聞系主任胡幼偉表示，他覺得郭台銘的退黨「非常好」，可以幫韓創造第三次的「庶民大軍」集結，直言「就是要有這個味道、這個氛圍」。

對於藍營陷入分裂危機，胡幼偉在臉書發文表示，什麼叫做「庶民兵法」？就是要能夠抓住幾百萬庶民的心，在關鍵時刻能聯手助韓。成功後，庶民有參與感、更有成就感。

胡幼偉說，為什麼韓國瑜最近民調比較弱？除了假民調外，主要就是因為在韓這邊，少了這個味道、這個氛圍。而這種味道和氛圍，不能由韓自己界定，那不夠真，一定要是客觀情勢看起來，讓大家覺得有危機感，而出手相救，韓才會衝到第一名。

胡幼偉指出，郭台銘一副很猛的態勢退黨，剛好幫韓國瑜創造了「又要拜託大家」的客觀情境，更好的是，很多名嘴、文士會認為蔡英文勝券在握，他們拼命說「國民黨分裂，韓完了」的這種話，才能刺激庶民出手對抗郭和蔡。

胡幼偉表示，這就是固定的模式。這個模式，在韓國瑜選高雄市長時首次出現，在黨內初選時又出現一次，將在總統大選再出現第三次。

胡幼偉說，郭台銘是首富、蔡英文是現任總統，當然也不用庶民幫忙。那看來看去，還是只有去韓國瑜那邊，才能凸顯庶民的重要性與存在價值，那當然就都投韓一票了嘛！

胡幼偉分析，郭台銘雖然有錢，但相較韓國瑜、蔡英文，人卻最少，郭參選的話，只會刺激韓營和蔡營支持者人數增加，郭營一定是門面豪華，但人氣稀薄。胡幼偉說，韓的支持者「玩興」較重，想要狠狠教訓郭、蔡的殺氣較重，韓會一場接一場辦大型造勢活動；郭、蔡不敢搞這種大型造勢活動，失去了一個聚集人氣的機制。弄到最後，韓的庶民大軍人數愈來愈多，自然就順利當選總統了！

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