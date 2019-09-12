韓國瑜接見美國傳統基金會 準時到場沒遲到

2019-09-12 17:40

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天下午接見美國傳統基金會自由市場訪問團，準時到場沒遲到，他強調今年正逢台灣關係法40週年，美國一直是台灣重要的盟友，希望未來有多層次交流。

美國傳統基金會成立於1973年，對美國公共政策制定有長遠、關鍵影響力，被評為世界上最有影響力的智庫之一。今天下午由副會長傑克．史賓塞率領，前往高市府拜訪韓國瑜。

會議表定3點舉行，媒體聚焦韓國瑜是否會遲到?結果美賓於2點54分提早到達，韓國瑜則於59分現身。

韓國瑜致詞時說，高雄人充滿熱情，有山有海。地理位置極佳，東西非常好吃。過幾天就是中國人所謂中秋節，有非常好吃的月餅，希望美國基金會一行，能喜歡高雄，愛上高雄。

韓國瑜指出，美國傳統基金會是全球最具影響力的智庫，尤其2019年一月份，傳統基金會給台灣的市場非常高的評價，感謝對台灣自由社會、自由經濟體制的讚譽與肯定。

韓國瑜強調，今年正逢台灣關係法40週年，美國一直是台灣重要的盟友，官方及民間的城市交流都蓬勃發展，且非常熱烈。希望未來也藉著這樣多層次交流，為中華民國的外交，創更好的基礎的發展，也幫高雄尋找更好的商機。

美國傳統基金會副會長傑克．史賓塞也讚美高雄，是台灣最美麗的城市。他說，台灣在今年的經濟自由度報告裡面，表現非常亮眼，在勞動、自由等各方面評分，都有增加。

傑克．史賓塞說，今天來訪，除了想了解台灣的政治，還有國安及經濟方面的議題外，還可以享受高雄的小吃。

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