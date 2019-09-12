不怕得罪鋼鐵韓粉 柯P這3題都說韓國瑜是最後一名

2019-09-12 18:06

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今天下午赴議會施政報告，台北市議員李柏毅考問，鴻海董事長郭台銘、柯文哲、總統蔡英文、高雄市長韓國瑜誰適合選當總統、誰全心全力、誰有遠見？柯文哲都將郭台銘列為第一名，韓國瑜卻最後一名。不過，若郭不選，自己是否要下海選？柯文哲回說，「我覺得我還是可以扛，但會扛得很累」。

李柏毅先問4人當中誰最聰明？柯文哲回說，看要比什麼，比考試，其他人不是他的對手。李柏毅進一步追問，誰聰明適合治理國家？柯P卻迴避說，看治理什麼國家，有太平盛世國家、有危及的國家。李追問是治理中華民國，柯回說，還要考慮歷史因素。眼看質詢時間流失，李直說，會不會扯太遠，直接問誰適合當總統？柯才鬆口，現階段他選郭台銘。

李柏毅接著問，如果郭董不選，會選誰當總統？柯文哲嘆氣說，「第二名如果要選，我覺得我還是可以扛，但太累，會扛得很累。」至於選總統第三名是誰？柯回說，蔡英文，還指蔡跟新潮流不一樣，但蔡是新潮流共主。

對於誰最正直？柯文哲回說自己比較正直，其他就很難選，另外3個，坦白講他不是很熟。

至於誰全心全力？柯文哲回說，他跟郭台銘伯仲之間，兩人做事態度差不多，不過他思考一會又說，郭台銘生意做這麼大，做事認真，第一名讓給郭當；至於第三名呢？柯本來不想選，直說沒有意義、都差不多，最後仍說蔡英文大概第三。李柏毅虧說「看起來你（柯）不喜歡韓國瑜？」柯文哲說，這是客觀評估。

被問到誰有遠見？柯文哲也選了郭台銘，理由是國際布局生意，他說，第二名現階段是蔡英文。

李伯毅酸說，有沒有考慮跟郭台銘搭配參選？柯文哲回說，他還要處理市場改建等，並回應不會參選副總統。

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