佈點2000處助郭台銘衝連署 柯文哲陣營：天亮、下雨，出兵

2019-09-12 13:37

〔記者沈佩瑤／台北報導〕郭柯結盟拚2020大選儼然成定局，今傳出柯陣營內部已下令旗下柯粉俱樂部，全力協助郭台銘衝破28萬份參選總統連署門檻。柯營人士今天受訪證實此事，並透露，早在柯文哲4月接受專訪喊出「天亮、下雨，出兵」，便已暗中練兵多時，如今柯文哲表態全力支持郭台銘，連柯媽媽都出來講說「請大家支持郭台銘，讓他順利當選台灣總統」。

柯營人士指出，郭台銘最弱的，剛好是柯的強項，郭有錢、有企業家的支持，但郭的地方人力資源不足，而柯文哲這大半年來不斷到各縣市交流訪問，跟地方的頭人、產業已有更深厚的交情，畢竟一回生二回熟，第三次來就會開始有交情。

據了解，柯粉俱樂部在北北基、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、花東、高高屏、宜蘭等7大地區，已經佈署2千個連署點，地點主要選在選在便利商店、夜市熱鬧景點等。

台灣民眾黨籌備處發言人陳思宇表示，郭台銘退黨代表代表其身分已經突破藍綠框架，尊重其個人意願，也佩服郭先生在艱難時刻下的重大決定。民眾黨一樣是走中間路線，郭是否會參選，要由郭來說明，但如果參選，樂見2020總統大選有一組候選人並不是傳統的藍綠選擇，未來郭陣營與民眾黨若有相關議題，或者同樣的價值理念，會互相合作。

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