郭台銘退黨》專家分析：郭若選總統 韓國瑜恐遭棄保

2019-09-12 12:45

〔記者謝君臨／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘今天宣布退出國民黨，總統大選形成「三腳督」的態勢只差臨門一腳；對此，兩岸政策協會秘書長王智盛分析，若郭確定參選總統，恐帶動年輕藍、知識藍產生對國民黨總統參選人韓國瑜的棄保效應，郭參選後會吸到韓與總統蔡英文的選票，若郭變成第2名，研判韓恐遭棄保。

兩岸政策協會今召開「2020總統大選之選情民調」記者會，由協會秘書長王智盛主持，並邀請台灣師範大學政治學系教授范世平、台灣民主基金會副執行長顏建發、兩岸政策協會副秘書長張宇韶與談。

由於記者會進行中，突然傳出郭台銘退黨消息，媒體詢問在場專家學者看法；王智盛表示，郭台銘退出國民黨是可預期的事情，不管是主動退出或是被開除，這代表「三腳督」幾乎是確定成形，國民黨現在面對的危機是候選人不夠強，若郭確定參選總統，且成為第2名，研判韓國瑜會被棄保。

張宇韶認為，郭的民調之所以還沒超越韓，在於歹戲拖棚，再加上台北市長柯文哲失言效應，且韓的造勢達到局部效果，力求保二，韓若落於第三會非常危險，若三腳督，至少韓還有入場卷，雖然郭虎視眈眈，至於郭參選動機，依OpenKmt的形容詞是「爛泥扶不上牆」，造勢讓韓的民調稍微回到3成。

張宇韶表示，郭的選舉主軸目前還看不出來，等他參選時會有「慶祝行情」，透過柯文哲拉到他最弱的那塊，在三腳督的情況下，郭的優勢呈現，轉化藍營內部的知識藍跟菁英藍的支持，這是國民黨初選內戰的延續，至於柯雖有辦法吸引部分年輕人，但最近民調下跌，跟柯最近失言不無關係。

范世平說，郭若參選總統，正當性將成最大問題，郭出來會導致韓敗選，成為國民黨最大罪人，覺得你願賭不服輸；他認為，截至今天為止，郭的心魔還在，郭柯配的民調跟8月23日相比，差了10%，昨天是送月餅，明天可能要剝柚子，來挽救支持度。

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