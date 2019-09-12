郭台銘退黨》柯P︰藍綠一對一小英100％會贏 反而對藍營好

2019-09-12 16:16

〔記者楊心慧／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘退出國民黨，引起各界關注，台北市議員吳世正今在議會質詢時，當面酸柯文哲：「先恭喜柯市長，成功說服郭台銘參選，分裂藍軍，讓總統蔡英文連任機率增加了，柯文哲對民進黨大功一件」；柯則回若一對一（指藍綠候選人）的情況下，幾乎100％是小英會贏，所以這樣的話對藍營，反而是好事。

吳世正在質詢談到郭台銘參選一事，對於柯說法，吳世正反問：「所以現在就是幫助藍營就對了，幫助藍營分裂藍贏？」柯文哲則說，希望台灣有機會擺脫藍綠，跳脫統獨的思考。

吳世正表示，藍綠都有中心思想，但柯文哲見到台獨說墨綠，見到大陸官員說命運共同體，完全沒有中心理念。吳世正直言，民進黨不要高興太早，柯的目標就是2024年總統，到時候會和民進黨總統候選人車拚，4年後就會參選。

柯文哲說：「我的人生哲學就是不要想太多以後的事，2022都不知道，先把台北市長做好，做出成績就好。」

吳世正不斷追問柯是否參選2024總統，但柯僅說：「以後的事以後再說」，至於蔡壁如是否到郭董那上班，柯文哲表示，等確定再講，若郭願意選的話，他們就願意幫忙，等他確定參選再說。

吳世正也詢問，民眾黨是否會推薦郭當總統候選人？柯文哲指，民眾黨至今尚未成立，但不能讓不能讓民眾黨變一人黨，到時候要有討論的程序。

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