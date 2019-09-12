蔡沁瑜下午4時赴國民黨中正黨部 代郭台銘辦退黨程序

2019-09-12 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘今（12日）宣布退出國民黨，其幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜今日下午4時將代表郭台銘前往國民黨中正區黨部辦理退黨程序，並會在現場發布退黨聲明。

國民黨大老連戰、前總統馬英九及現任黨主席吳敦義等31人親簽連署，在今日報紙頭版發表「團結、奮鬥、救中華民國」的聲明，呼籲郭台銘與高雄市長韓國瑜合作，對此，蔡沁瑜上午代表郭台銘，在接受聯訪時宣布退出國民黨。

蔡沁瑜轉述郭台銘的聲明，稱郭雖理解國民黨大老的擔憂，但這份名單上的人「有多少人是身在曹營心在漢」，郭強調，若百年世襲的中常委還在把持國民黨，台灣人民是不會認同如此迂腐的政黨。

蔡沁瑜進一步轉述道，「這群守舊、迂腐的中常委，把自己利益放在政黨利益之前，又把政黨利益放在在國家利益之前，與郭台銘當初返回國民黨的初衷完全背道而馳，郭先生也不會眷戀這個政黨」，正式宣布郭台銘即日退出中國國民黨。

對此，國民黨組發會主委李哲華上午隔空開砲，嚴厲質問郭台銘「請問國民黨哪一點對不起你」，並要求郭把退黨理由講清楚，李哲華強調，即便黨員經公開或書面表達退黨意願，仍須依照黨內程序辦理，在未走完退黨程序之前，黨中央將依照「2020總統與立委選舉中國國民黨黨員行為規範」來處理。

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