議員拿過去不加政黨影片狠打臉！ 柯P：這是第1任政見

2019-09-12 17:01

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲2014年選第一任台北市長時，曾在政見發表會宣示任內不會加入任何政黨，並要求一級主管不要參加政黨活動，今天是柯文哲施政報告第2天，台北市議員吳世正在議場上播出當時的影片，狠狠打臉柯文哲，沒想到柯文哲卻回嘴：「這是第一任的政見啊，我如果選第二任這樣講就不對了！」

柯文哲在2014年11月26日政見發表會上說：「我在這裡鄭重宣示，我如果當選，任內不會加入任何政黨，我也會要求我的一級主管不要參加政黨活動，因為我們讓台灣社會至少有一片淨土，可以重新開機，可以讓台灣暫時擺脫藍綠互鬥的泥淖。我要向台北市的公務員喊話，我認為公務員是最優秀的，特別是台北市的公務員，他們都是公務員裡最優秀的一批，從現在開始，我如果真的當選台北市長，你們不需要服務政治，不需要服務政黨，你們只需要服務台北市民。」

吳世正在議場放出這段影片，並多次重播要柯文哲好好看，吳世正說：「好感人，很多選民被你感動，票都投給你了！」柯文哲則回，我們有做到，他們誰去服務政黨，也沒有，「我第一個任期沒有組政黨，也沒有加入這個是撐過去的，那時候民進黨叫我一定要加入。」

吳世正諷，還說不組政黨、不加政黨勒？柯文哲說：「這是第一任的政見啊，我如果選第二任這樣講就不對了！」吳世正表示，看你怎ㄠ，難怪你可以當名嘴就是這樣！

吳世正質疑，先前柯在北市府吳三連廳開記者會談組黨的事，柯文哲解釋，第一點我們一定會公私分明，未來記者堵麥，黨務就會請他們問發言人。

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