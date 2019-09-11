被要求承諾行政中立 民眾黨籍北市產發局長當場槓議員

2019-09-11 19:20

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲組台灣民眾黨，議員質疑不但市府秘書長張哲揚將退休接任黨秘書長，包括交通局長陳學台、產發局長林崇傑、觀傳局長劉奕霆、研考會主委余家哲等局處首長，都是創黨成員，要求官員承諾嚴守行政中立。豈料，林崇傑竟回嘴，參加政黨是人民的權利，自己沒有從事黨務工作，坊間這樣討論很奇怪，惹得議員高聲強調，重點在於行政中立的問題。

柯文哲今天下午赴議會施政報告，市議員張茂楠要求入黨的局處首長上台，回應未來如何黨政分際？秘書長張哲揚強調，自己會先退休，才去接任民眾黨秘書長。

觀傳局長劉奕霆、研考會主委余家哲、交通局長陳學台都說，上班時間以市政為主，當然不能也不會從事黨務。

沒想到林崇傑卻是語氣不悅地說，參加政黨是人民的權利，「我只是參加政黨，沒有從事黨務工作」，坊間這樣討論很奇怪。

聽到林崇傑回嘴，張茂楠說，不會奇怪啊，也不是說要脫光光給人家看，而是接受檢驗，「我今天說你參加政黨沒有污衊你啊，只是提醒你界線要分清楚。」

市議員江志銘也說，尊重組黨、參與政黨的自由，但大家質疑的是行政中立的問題，局長（指林崇傑）剛剛講的冠冕堂皇，都尊重，可是大家所質疑的是怕逾越分際，換言之反對的是黨政不分，而不是反對參與政黨請各位務必要嚴守行政中立、黨政分離這樣的立場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法