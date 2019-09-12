31大老登報籲郭台銘要團結 韓國瑜稱「事先只知道一部分」

2019-09-12 13:59

〔記者黃佳琳／高雄報導〕31位國民黨大老在3大報刊登半版廣告，公開呼籲郭台銘要團結，面對這樣的大動作，郭台銘今以退黨聲明作為回應；高雄市長韓國瑜表示，他並沒有了解很清楚，直到昨天也只知道一部分，但他感謝連戰等人憂國憂民。

韓國瑜說，這31位大老擔心中華民國的前途和同胞的未來，以他們很多已經到了退休的年紀，應該是要含飴弄孫，這個時侯還跳出來連署，公開呼籲藍軍要團結，看得出來他們是非常的憂心，除了感謝之外，也希望這個聲音能夠讓這次總統大選參與的藍軍共同來思考。

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