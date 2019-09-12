台權會問人權 高市府：韓國瑜「目前要專心市政」、不要再問

2019-09-12 10:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣人權促進會在8月發文詢問高雄市長韓國瑜、總統蔡英文及國內幾個政黨，對於「難民法」、「礦業法」立法及修法看法。台權會今日召開記者會痛批，高雄市長韓國瑜對人權法案不表態，高雄市政府來電回說，韓市長目前要專心市政，要人權團體不要再問。

台灣人權促進會秘書長邱伊翎表示，總統選舉到現在為止，幾個候選人口水戰吵不完，沒看到候選人對人權有看法，很遺憾韓國瑜、蔡英文兩位總統候選人，對於「難民法」、「礦業法」回答都是零分，因為這兩人都沒有回答，不回答人權團體的提問。

邱伊翎指出，台權會有發文至高雄市政府，高雄市府來電告知說，韓國瑜市長目前「專心於市政」，請台權會不要再發文給市政府。

邱伊翎批評，韓作為一個總統候選人，對於人權不發表意見，還在外面發表歧視言論，可見其「人權素養」低落；總統府則回覆，他們不處理黨務，可改去詢問政黨的意見。

邱伊翎提及，至於柯文哲的台灣民眾黨，也沒有回覆任何一題的提問，展現這個新政黨「有名無實」，對人權議題的不理解及漠視。

台灣人權促進會執委戴秀雄表示，在「礦業法」部分，除了綠黨有清楚意見外，其他政黨回答都過於抽象，國民黨的回答跟「沒回答」一樣，只有一句話說，下次他們自己再對外說明。

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