韓粉洗版狂嗆 天下雜誌：縣市長排名是最新民調和前任無關

2019-09-12 13:41

〔記者李雅雯／台北報導〕《天下雜誌》日前發布2019「天下雜誌縣市長滿意度調查」，高雄市長、國民黨總統提名人韓國瑜在22縣市中滿意度墊底，調查結果惹來「韓粉」質疑，認為調查是將前任民進黨執政成績算給韓國瑜。《天下雜誌》今天對外發布聲明強調，影響縣市長個人排名的「縣市長施政滿意度」調查，完全以今年7月18日至8月22日民調為準，民調結果不會有「用前任來檢視現任者」問題。

「韓粉」洗版《天下雜誌》社群專頁，「把評比時間應該說清楚」、「評比數據是2018年 是陳菊市長的年代」、「天下雜誌墮落了」、「黑韓產業鏈包山包海」等字句留在社群專頁留言區。

《天下雜誌》今天發出聲明表示，發現有少數讀者因不了解本調查而有誤解，從2003年開始，《天下雜誌》每年都會進行此一縣市調查專題，調查期間都在暑假時期，今年的調查時間在7月18日至8月22日，成功訪問1萬4818位民眾後，在9月初雜誌出刊同步公布結果。

《天下雜誌》說明，在 「幸福城市大調查」部分，這是針對城市幸福條件硬指標的評比（例如：失業率、地下水道分布率等共73項公開指標），採用過去1年度指標數字是基本做法，希望呈現各縣市的城市競爭力與幸福居住環境。

「幸福城市大調查」的客觀指標佔總評分的80%，另外20%為民調主觀意見調查，採電訪方式詢問在地居民的居住經驗。例如，會詢問接到市話或手機訪問的某市民眾：「請問您覺得XX市提供的就業機會充不充足？」「請問您對XX市的治安滿不滿意？」等直接感受提問。

另外，影響縣市長個人排名的「縣市長施政滿意度」調查，完全以今年7月18日至8月22日民調為準，民調結果不會有「用前任來檢視現任者」問題。民意調查方法是電話民調80%、專家問卷20%。無論電訪或問卷題目設計，問的都是民眾對當下地方父母官的觀感，與前任無關。例如，「整體來說，您對XX縣長的施政是否滿意？」因此，「縣市長施政滿意度」調查的縣市長排名，不會受到以前1年指標為主的「幸福城市大調查」排名影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法