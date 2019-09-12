國民黨大老登報籲韓郭合作 董念台舉例「要怎麼團結啊」？

2019-09-12 13:19

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨大老連戰、前總統馬英九、黨主席吳敦義等31位人士今在報紙頭版聯明發表〈團結、奮鬥、救中華民國〉一文，期盼國民黨總統參選人韓國瑜、鴻海創辦人郭台銘能「合而為一」。對此，討債名人董念台今早曾在臉書發文表示「要怎麼團結啊」。

上午10時25分，董念台在文中列舉立法院前院長王金平、前高雄縣長楊秋興、郭台銘等人為例，指稱王在三山造勢力挺韓，「結果呢？」「與韓同在」的楊也力挺，「結果呢？」郭「多年來仗義相挺國民黨」又如何？以及馬也努力地幫，「結果呢？」

董念台在文中也提到，「一群國民黨的立委小雞，已是嗷嗷待哺的等米糧」，董質疑韓「未盡到母雞的責任」，並稱不少「韓鐵粉」也在跑法院可能會罰款等，而如今卻又「高喊團結？」董在文中反問「真不知要如何的團結法？」

另外，郭台銘幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜已於今上午10時40分左右，宣布郭即日起退出國民黨，並稱郭可理解大老們的擔憂，但名單上的人有多少是「人在曹營心在漢」，更憂心若這些30年來同批人仍在為台把關，還有很多百年世襲的中常委把持政黨，人民不會認同「如此迂腐」的政黨，接著直言「這群守舊、迂腐的中常委，把自己的利益放在政黨利益之前，把政黨利益放在國家利益之前」，這與郭的初衷背道而馳。

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