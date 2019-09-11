國台辦批新課綱「數典忘祖」 學者反擊：就是這樣才要改變

2019-09-11 20:42

〔即時新聞／綜合報導〕台灣108學年度新課綱上路，親中人士紛紛出言批評，中國國台辦也批評這次課綱「去中國化」，痛批民進黨推動台獨活動是「數典忘祖」；政大地政系教授徐世榮反擊說，就是因為不「數典忘祖」，才要揚棄那完全以中國為中心的偏頗歷史觀。

根據《中新網》報導，國台辦發言人馬曉光被問到台灣在新課綱下所編寫的歷史課本等相關問題，痛批這次新課綱是「去中國化」，「荼毒」台灣年輕一代，並指稱新課綱受到台灣社會強烈反對。

馬曉光轟民進黨當局推動各種台獨活動是「數典忘祖」，並再次強調，「兩岸同屬一中，兩岸同胞同屬中華民族，中華文化教育是誰也不能剝奪的權利，任何去中國化的行徑都無法割裂兩岸的歷史連結」。

徐世榮對此表示，中國國台辦如此反應「不讓人意外」，台灣與中國一直都有著不同的歷史發展軌跡，大家都應該尊重這個事實，而不要運用政治力、軍事力、經濟力等，拿中國為主體的歷史觀來「霸凌」不同國家與地區的歷史觀。

徐世榮要嚴正告訴中國國台辦，若台灣的住民都不尊重以台灣為主體的歷史觀，那才是真正的「數典忘祖」！他說，就是因為不「數典忘祖」，才要揚棄那「完全以中國為中心的偏頗歷史觀」，並以新課綱來做教導。

徐世榮臉書全文

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