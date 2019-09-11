不意外…新課綱上路 國台辦怒批「數典忘祖」

2019-09-11 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕我國108學年度新課綱上路，對此親中人士紛紛批評偷渡台獨思想，中國國台辦也不忘重申「兩岸同屬一個中國」。

《中新網》報導，有記者詢問，我國新課綱編寫的歷史課本正式啟用相關問題，國台辦發言人馬曉光老調重彈，批民進黨當局推動各種「台獨」活動是數典忘祖，這次的新課綱是「去中國化」，「荼毒」台灣年輕一代。

報導指出，馬曉光強調兩岸同屬一中，兩岸同胞同屬中華民族，中華文化教育是誰也不能剝奪的權利，任何去中國化的行徑都無法割裂兩岸的歷史連結。還說新課綱已受到台灣社會的強烈反對。

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