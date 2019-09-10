賴坤成反嗆韓國瑜 徐世榮笑了：希望韓能勇敢一點...

2019-09-10 00:03

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜8日在新北三重舉行造勢晚會，他在致詞時自嘲近日頻頻被黑，要支持者學康熙皇帝回應「他奶奶的」，還夾雜台語對「黑韓產業鏈」怒噴「恁爸等你」。曾被韓國瑜喊告的民進黨前立委賴坤成引用韓國瑜的江湖話貼文，嗆聲「拎祖公呷沁笨單你，好膽賣罩！不敢提告的是臭俗仔！」對此，政大地政系教授徐世榮就笑說，希望韓國瑜能夠勇敢一點。

韓國瑜8月陷入「抱女人、麻將、學歷」等風波，因此8月16日揚言對「黑韓」言論提告，要求最先批韓的前國民黨中評委陳宏昌3天內道歉，否則提告，也揚言將對資深媒體人黃光芹、前民進黨立委賴坤成等人爆料採取法律行動，不過時過已久，仍未提出告訴，8月26日韓國瑜競辦發言人何庭歡聲稱已寫好訴狀，等韓國瑜最後確認就會委由律師提告。

韓國瑜8日在新北三重造勢晚會上面大吐苦水，自嘲近日常常被黑，因此要支持者學康熙皇帝回應「他奶奶的」，並用台語混雜狂嗆他口中的黑韓產業鏈「恁爸等你」；對此，賴坤成就引用韓國瑜的用語，針對韓國瑜過去向他喊告一事嗆聲「好吧，拎祖公呷沁笨單你，好膽賣罩！不敢提告的是『臭俗仔』」！

徐世榮在臉書上對這事表示，既然韓國瑜昨晚都說了「放馬過來」、「恁爸等你」，如今還不到一天的時間，賴坤成也放話「放馬過來」，因此「希望韓國瑜能夠勇敢一點，馬上就提告」，而不再總是「準備提告」。

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