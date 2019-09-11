台北也淪陷？綠議員爆市府曾採購200支中製監視器

2019-09-11 13:02

〔記者楊心慧／台北報導〕台中市近日被爆多處地下道、學校安裝中國製海康威視監視器，沒想到台北市竟也有這種狀況！台北市議員吳沛憶發現，北市府包含警察局、產發局、都發局等局處，皆曾採購近200支中國製監視器，她要求，為確保台北市民資訊安全、避免資安危機，北市府應全面清查汰換。

台北市政府發言人周台竹回應，今年8月中央打算公布禁止公務機關採購危害國家資通安全產品清單，目前尚未看到清單，不過，北市府目前的階段則是將所有監視器進行列管、盤查，待明確的清單公告後，將積極採取換置設備，警察局方面目前初步了解，局本部沒有中製監視器，警察局下面的單位以及其他局處仍在調查中。

台中市上月驚爆台灣大道沿線多處地下道裝設來自中國的海康威視監視系統，恐造成資安危機，台中市議員黃守達前天又爆台中市共有34校裝有1599支海康威視監視器，引起各界關注。

吳沛憶表示，調查台北市政府採購監視器狀況，竟發現北市府包含警察局、產發局、都發局、消防局、環保局等局處，皆曾採購中國製監視器近200支，初步發現至少有超過100支海康威視及50支大華生產的監視器，令人擔憂北市監視器資安是否有安全疑慮？

吳沛憶指出，海康威視和大華從2016年起，在新疆的11個大型監控計畫，取得中共政府12億美元的合約；去年7月美國國會舉行的「監視，鎮壓和大規模拘留：新疆人權危機」聽證會，更傳喚海康威視和大華前往說明，並在去年8月通過《2019國防授權法案》，禁止聯邦政府機構採購或使用「受控制的通信設備或服務」，海康威視及大華也在黑名單內。

吳沛憶說，不少市民朋友擔心台北市是否也受到中國天網的壟罩，為了避免被監控的恐懼，柯市長、北市府應清查這些監視器的具體位置，調查是否造成資安風險，盼能全面清查汰換，確保市民資訊安全。

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