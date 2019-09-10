前嫌未釋？ 馬不等韓就先走 造勢場2人沒同台

2019-09-10 18:51

〔記者郭安家／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜週日在新北市辦造勢大會，卻因流程安排問題，總統馬英九在台上助講被打斷，還遭韓粉噓下台，馬英九、韓國瑜今晚參加造勢活動，兩人互動備受關注，豈料，馬英九原表定6點25分到，卻提早在5點53分就到場，待約10多分鐘離去，而韓國瑜表定6點到場卻又遲到了，6點5分到場，馬韓完全沒同台，現場媒體頻問馬為何不留下來等韓，但馬微笑不語。

媒體問為何不等韓 馬微笑不語

國民黨台北市黨部今晚辦「國民黨2020勝選暨台北市里長服務促進會授證典禮」，席開130桌，現場多為藍營樁腳及國民黨台北市議員及立委參選人，場面浩大；而各界更關注馬、韓互動。

國民黨台北市黨部昨晚發出韓國瑜北上造勢大會採訪通知，馬英九6時30分至35分蒞臨致詞，而韓國瑜則在晚間7時30分抵達會場；此行程規劃是馬先到，等韓後到。今早一度還傳出馬、韓不同台，但國民黨最新規劃，韓在現場時間從原本7時30分至9時30分，將改為6時至8時；馬英九提早5分鐘到，改為6時25分到、6時30分致詞，馬致詞完緊接離開。

韓國瑜又比表定時間晚5分鐘到

接近6點時，正當現場媒體關注即將到場的韓國瑜時，傻眼的是，馬英九提早32分鐘到場，約莫5點53分抵達，還比韓國瑜表定時間還早，現場媒體一陣慌亂，趕緊隨著馬英九進入會場捕捉畫面，媒體問馬為何提早到？馬忙著與支持者握手僅回應「有行程」。

更尷尬的是，韓國瑜約6時5分到場，而馬英九已經在會場掃完一遍，即將離開，馬走至會場外的走道時，韓則剛進場握手，媒體也一陣手忙腳亂分開問兩人問題；面對其他媒體詢問會不會與韓同台、要不要等待韓進場？馬英九則始終微笑不語，接著離去，令現場媒體傻眼，馬、韓竟同場不同台，也沒握手。

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