韓國瑜造勢如「幫派大會」？ 林濁水：藍營煩惱這件事

2019-09-09 19:19

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨（8日）到新北市舉辦造勢晚會，致詞時爆出「他奶奶的」、「放馬過來，恁爸等你」等爭議言論，甚至前總統馬英九登台助講連話都沒說完就遭韓粉噓下台。對此，前立委林濁水表示，到明年投票前的時間還很長，韓國瑜會不會教壞許多「國民黨好人家」的「囝仔大小」，真是傷腦筋。

韓國瑜昨晚在新北三重舉辦造勢晚會，前總統馬英九應邀出席，未料在致詞時因韓國瑜剛好進場，台下韓粉鼓譟，馬英九連話都沒說完就遭噓下台。而韓國瑜在致詞時自稱，近期仍不斷被抹黑，還認為接下來各種「假民調、抹黑、扭曲、重傷」他的言論都會出來，未來恐怕還會變成「吸毒、放火、殺人犯」等，他要支持者對於「黑韓」的言論反嗆「他奶奶的」，並怒嗆「放馬過來，恁爸等你」。

對此，林濁水在臉書發文表示：「擔心把造勢大會當幫派大會，既飈（飆）黑話，又既噓，又奪麥當眾羞辱前幫主，以示新幫主之威，如果還不換柱，將來把總統府當發號施令的總舵怎辦？」

「咦，要擔心？現在換不換柱有什麼不同？」林濁水認為，藍營真正麻煩的是到總統投票前時間還很長，而韓國瑜會不會教壞許多「國民黨好人家」的囝仔大小，這真的傷腦筋。

林濁水酸說：「為什麼是國民黨好人家？好人家的模範家長馬英九不是力挺再力挺（挺韓）了？眾藍好人家囝仔大小可以不受教嗎？」

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