韓國瑜進場打斷馬致詞挨轟 韓競辦：車子無法駛入只好步行進後場

2019-09-09 13:12

〔記者王榮祥／高雄報導〕前總統馬英九昨晚在新北為國民黨總統參選人韓國瑜站台助講時，因為韓國瑜進場遭打斷且噓下台，藍營民代直言「這對台上演講者是一種羞辱」；韓國瑜競選辦公室今指出，昨晚造勢由於到場黨公職人員較多，以致流程稍有耽誤，造成吳主席、馬前總統等貴賓致詞時間延宕，實在深表抱歉。

國民黨總統參選人韓國瑜昨到新北舉行首場造勢，黨主席吳敦義、前總統馬英九等人到場力挺，企圖營造團結氣氛；不過，不僅朱立倫、侯友宜沒到，台北市議員徐巧芯昨深夜也在臉書透露，馬英九在台上助講時遭打斷噓下台，她說，不應該這樣在別人演講結束前打斷發言，「這對台上的演講者而言是一種羞辱。」

她還原昨晚過程指出，原本規劃吳敦義、馬英九上台演講時，韓國瑜都在旁邊，時間預計是7點20分，這經過雙方再三確認，但不知是否韓的行程有耽擱，遲遲沒出現，等了1小時後，馬只好上台演講，內容都是幫著韓國瑜，且並沒有講比較長，而是按雙方規劃的時間擬定的同等長度講稿。

徐巧芯說，沒想到韓在此時到場，台下韓粉開始鼓譟要馬下台，馬當時說「我還沒講完」，卻被主持人打斷演講，但還是很有風度地在台上舉起韓的手替他助選。

韓競辦今強調，韓國瑜市長十分感謝吳主席、馬總統、洪秀柱前主席等貴賓朋友的支持和力挺，昨晚的造勢活動由於到場的黨公職人員較多，以致流程稍有耽誤，造成吳主席、馬前總統等貴賓的致詞時間延宕，實在深表抱歉。

競辦表示，由於活動流程大幅延後，韓國瑜也在場外等候、並無遲到，昨晚在致詞前也與馬總統、吳主席在後台休息區聊天交流，分享看法。

競辦指出，昨晚不論是流程表或現場，都沒有大進場的情況發生，只是因為昨天後場舞台也同時有許多民眾聚集支持，導致車子無法駛入，許多貴賓也是因為同樣情況，只好和韓國瑜一般步行進入後場。

競辦非常感謝到場夥伴，市長於活動結束後也馬上致電各貴賓，感謝他們支持，馬前總統因已休息沒接到電話，同時市長也透過臉書向吳主席、馬總統、洪秀柱前主席等黨公職夥伴致謝。

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