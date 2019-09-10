助講遭韓粉噓下台 馬錯愕

2019-09-10

馬系議員：不只失禮 也不符對前元首最基本尊重

〔記者林良昇、郭安家、陳心瑜、邱書昱／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜前晚在新北市造勢，前總統馬英九應邀出席致詞，卻因韓國瑜進場而被噓下台，被視為親馬的國民黨台北市議員徐巧芯在臉書指「這對演講者是羞辱」；馬系北市議員羅智強也說：「這不只失禮，也不符合對國家前元首最基本的尊重。」

馬辦昨表達十分遺憾，直言馬感到錯愕，但不會放在心上，建議未來幕僚作業應更嚴謹，避免引發不必要的誤會。

馬提醒韓 應儘量避免幕僚疏失

馬、韓關係一直是國民黨內關注焦點之一，由於韓國瑜過去曾十多年未受馬等黨內高層重用，更在二○一七年參選國民黨主席期間多次批評馬英九的政策，外界解讀馬、韓關係不佳。

馬英九前晚應邀出席韓國瑜造勢新北場演講，暢談昔日政績並批評蔡英文總統，不料講到一半，因韓國瑜從後方進場，在群眾鼓譟下，不少人對馬報以噓聲，讓馬在台上尷尬直呼「我還沒講完」，兩位主持人立委許淑華、新北市議員唐慧琳安撫群眾的情緒未果，後來打斷馬的發言並請到後台休息，馬神情不悅、無奈，黯然結束，不久後又被請回台上跟韓國瑜拉手造勢、拍照。

馬辦昨早發聲明表示十分遺憾。馬英九基金會執行長蕭旭岑說，馬是應韓總部邀請參加造勢大會，原本韓總部是協調晚間七點廿分國民黨主席吳敦義、馬英九、韓國瑜會同台，馬提前到，不知道為什麼等一個多小時，主辦單位要求馬上台演講，講到一半韓進場，部分群眾鼓譟，主持人就要求馬提前結束致詞，「我們也不知道為什麼會這樣」。

蕭旭岑指出，馬英九在昨天中午跑完行程有回電給韓國瑜，韓在電話中再三為前晚的疏失致歉，馬說他不會放在心上 ，但也請韓繼續加油，未來這種幕僚的疏失儘量避免。

是否再站台 馬辦：會審慎評估

對於馬英九未來是否還會考慮幫韓國瑜站台？蕭旭岑強調，馬絕對力挺韓，會盡一切力量為韓輔選，但爾後如果再有昨天那樣的情況，部分韓粉或群眾不理性，幕僚會審慎評估。

徐巧芯前晚發臉書說，馬前總統被韓粉鼓譟下台，這是羞辱。她昨天受訪表示，大家都說韓國瑜最缺乏論述，馬講這些經濟數據，剛好可補其不足，馬盡最大努力參加活動，很有風度舉著韓的手，遭這種對待，任何人都不會開心。

馬系台北市議員羅智強也於臉書說，他知道有些韓國瑜支持者並不喜歡馬英九，但馬是受邀出席，既然已請馬來，就應以禮相待，這是最起碼的人情道理；任由馬被打斷演講、鼓譟下台，這不只失禮，也不符合對國家前元首最基本的尊重，他不只為馬難過，也為韓國瑜擔心，韓應妥善處理，還馬一個公道。

馬挺韓受辱

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