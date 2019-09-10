竹市施政滿意度上升兩個名次 林智堅：持續拚市政

2019-09-10 19:11

［記者洪美秀／新竹報導］2019幸福城市大調查與縣市首長施政分數排名今天公佈，新竹市在縣市競爭力總排名全國第4，在經濟力、環境力、施政力、文教力、社福力五項城市指標中，經濟力、文教力獲全國第二、非六都第一肯定，僅次於首都台北市；縣市首長滿意度部分，市長林智堅由去年第8名進步至第6名，林智堅說，媒體民調是市府團隊施政的重要參考，感謝市民看見團隊努力，市政工作永遠沒有最好的一刻，會持續穩健拚市政。

這項幸福城市大調查針對經濟、環境、施政、文教、社福五大面向，透過共73項主、客觀參考指標做出各項評比；首長施政分數則是透過民調滿意度、專家評比綜合結果。

在經濟力14項細項指標中，竹市在人均營利事業銷售額、每戶可支配所得、每人消費支出等項目名列前茅，文教力13項細項指標中，竹市在高等教育比率、公共圖書館每人借閱量、中輟生總復學率上表現優異。

林智堅說，媒體民調是市府施政的重要參考，包括總體排名、經濟力與文教力等評比獲肯定的部分，他感謝市民看見團隊的努力，但市政工作永遠沒有最好的一刻，會與業務單位檢討各項指標，需要修正調整部分會繼續為市政打拚。

林智堅說，市府推動竹科X產業園區計劃以「拚經濟」為目標，今年全球第一大手機晶片公司美國高通投資竹市，全球頂尖半導體設備商荷商ASML的台灣總部也在去年進軍竹科X，都是竹市具競爭力的體現。

此外，竹市文教力評比獲全國第二，長久以來，教育一直是市府的重點工作，也佔總預算最大比例，市府投入超過37億推動新校園運動，新設2校，並改善27棟老舊校舍，並投入3年4.5億元為竹市公立國中小「班班裝冷氣」，也要投入8億新建總圖書館，期許成為竹市文化新地標。

另竹市每年舉辦仲夏藝文季、兒童藝術節、竹塹國樂節等藝文活動，也是全方位提升竹市的教育、藝文環境。相較直轄市如新北市、台北市預算規模1600億以上，竹市年度歲出預算規模約200億，是「以小博大」透過教育、經濟、交通等各項建設完善竹市生活環境與品質。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法