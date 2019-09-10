縣市長施政滿意度 韓國瑜墊底

2019-09-10 13:13

〔記者廖千瑩／台北報導〕《天下雜誌》今天公布2019年縣市首長施政滿意度調查，結果顯示，綠營執政重獲肯定，前10名滿意度排名中，綠營縣市即佔5位。其中，2月因舉辦台灣燈會而大放異彩的屏東縣長潘孟安，擠下連續三3滿意度第1的連江縣長劉增應，躍居第1。

反觀新聞聲量高的明星級縣市長，治理能力不受肯定。有意參選總統的北、高市長柯文哲和韓國瑜，滿意度在22個縣市首長中，分居第20名和22名。

《天下雜誌》2019年縣市首長施政滿意度調查，揭示新1屆縣市長上任後，人民對他們施政作為的評分和評價。調查顯示，綠營執政重獲民心，此次調查一反去年縣市長選舉中，國民黨連贏15個縣市的盛勢，國民黨新任縣市長的整體排名成績多不理想。

調查結果指出，縣市長施政前10名滿意度排名中，綠營縣市即佔5位。其中，2月因舉辦台灣燈會而大放異彩的屏東縣長潘孟安，擠下連續3年滿意度第1的連江縣長劉增應，躍居第1。

此次調查，國民黨的新奇兵是女性。這1屆是台灣有史以來最多女性首長（7位），且清一色都是國民黨。此次民調前10名的5位國民黨首長中，女性就佔3位，包括花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、嘉義市長黃敏惠。3人都出自政治家族，卻走出自己的一片天。

值得注意的還有新北市長侯友宜，第1次當市長就躍上第7名，是國民黨在新北（台北縣）執政14年來，拿下的最佳成績。

天下這項調查進行時間為7月18日至8月22日，調查對象為居住在台閩地區年滿20歲以上的居民，總成功樣本數為14818位。調查方法是以台閩地區為調查母體進行分層隨機抽樣電話調查，為符合縣市代表性，各縣市需完訪樣本數依縣市人口數，從550至1004個。

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