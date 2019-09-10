縣市長施政滿意度盧秀燕倒數第2 台中市府這樣回應…

2019-09-10 16:25

〔記者蘇孟娟／台中報導〕天下雜誌今天公佈全國22縣市首長施政滿意度調查，展現新一屆縣市長上任後，民眾對其施政的評價，結果全國人口第二大都的台中市長盧秀燕施政滿意度全國倒數第2，盧秀燕目前人還在歐洲考察，台中市新聞局長吳皇昇代回應指出，短期民調有高有低，「市府團隊不會待在象牙塔內自我安慰」，而是誠實面對市民的需求，虛心檢討及策勵。

天下雜誌今日公布縣市首長施政滿意度調查，也是該雜誌自去年縣市首長改朝換代以來首度調查縣市首長的施政成績單，結果盧秀燕在全國22縣市首長中，滿意度排名第21，不但全國倒數第2，僅贏過高雄市長韓國瑜，引發市民熱烈議論。

盧秀燕自9月2日至11日率團前往英國及荷蘭進行市政考察，目前人還在歐洲的她，由市府代回應調查結果；吳皇昇指出，任何民調市府都會參考，短期民調有高有低，重點是長期的趨勢。

吳皇昇舉先前的遠見雜誌民調、TVBS民調、美麗島電子報民調等各家調查以及市府研考會的民調，再加上這次天下雜誌的民調觀察，台中市民對市府團隊的施政滿意度「呈現穩定成長的趨勢」。

吳皇昇指出，以這次天下雜誌所做的縣市長滿意度暨競爭力調查來說，台中市的總排名跟去年一樣是六都第5，但特別注意的是，台中的文教力排名是六都第2，表現亮眼，這對市府來說是很大的鼓勵，感謝市民朋友的肯定，市府團隊會做對的事情，對台中有利都會去執行。

吳皇昇也說，市府團隊絕對虛心接受任何民意的檢驗和回饋，從中檢討及策勵自己，「市府團隊不會待在象牙塔內自我安慰」，會誠實面對市民的需求，不喊大話，務實處理市政問題。

他說，目前台中市許多建設和政策都在如火如荼地推動中，例如會展中心、台中巨蛋、綠美圖等建設都在開展、市政路已確立打通工程，捷運綠線也即將通車，公托公幼逐漸倍增，又建立投資招商單一窗口，落實路面燙平專案，強力執行治安靜城專案等等。

吳皇昇指出，台中市民相當理性且具有質感，市府團隊會持續務實前進，和市民一起為台中的未來努力。

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