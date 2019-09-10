藍綠橘都沾一點！歐崇敬傳參選總統 歷來爭議事件一籮筐

2019-09-10 16:04

〔即時新聞／綜合報導〕喜樂島決策委員歐崇敬，傳出將會到中選會領表參選總統，但消息一傳出後，歐崇敬過往的爭議行為逐漸曝光，例如先後投身於國民黨、民進黨、親民黨，洪秀柱參選總統時他還曾自行宣布是副總統人選。此外，不當黨產處理委員會前委員楊偉中還在世時，歐崇敬甚至質疑過對方的政大碩士學歷。

據了解，歐崇敬少年時期加入國民黨，2008年在綠營大選落敗後，轉到民進黨想得到2009年嘉義市長選舉提名人的資格。到了2011年，歐崇敬又接受國民黨徵召到台南艱困選區參選立委。歐崇敬2015年退出國民黨後開始接近親民黨，代表橘營參選新竹市立委。

回顧歐崇敬2011年以國民黨身分競選立委時，曾接受《中評社》採訪，不僅支持ECF兩岸經濟合作架構協議，還說自己要讓選民知道這是個賺錢的政策，能夠改善台南選區學甲和將軍鄉的漁民生活。

歐崇敬當時透露，他當過9個月的民進黨員，但在國民黨卻有27年資歷，所以他對於國民黨的忠誠度是不容質疑的。

另外，歐崇敬2016年時踢爆楊偉中有學歷造假的嫌疑，許多親藍民嘴見狀立即打蛇隨棍上，儘管楊偉中拿出學位證明書仍飽受質疑，只好回到政大辦理離校手續取回畢業證書。

因此，網友們如今看到歐崇敬想參選總統莫不傻眼，有人笑稱這件事的「娛樂性質好高」，還有人狐疑地表示「愚人節不是早過了？」一名網友更是不客氣地評論「好一個三家姓奴」。

這些爭議之外，歐崇敬在臉書上相當多「分身」，除了有「歐崇敬博士」粉絲團、「歐崇敬」個人臉書等等，還有介紹美食的「歐美饌」、專PO小說的「歐小說」，介紹新知的「歐教學」、「歐新潮」等等，可以說讓人看得眼花撩亂。

據傳，歐崇敬還有另一個身分是詩人，曾寫過4000多首詩、出版20來本詩集，並經常在臉書分享詩作，例如最近一首〈人生總在集點數〉：「貼紙手機電話番號／兌換平台ibon app／如果可以設法互相轉移／連魯肉飯都能千元少1／把自己當做螞蟻／把集點當作工蜂聚集」。

不過，臉書網友們看到其大作後，相當懷疑現在是「只要會按ENTER就會寫詩？」似乎不敢苟同這位詩人的文采。

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