挺韓無懸念！吳敦義會勘北部辦公室 韓陣營將進駐

2019-09-10 10:45

〔記者施曉光／台北報導〕雖然基層挺韓有雜音，但國民黨中央支持該黨總統提名人韓國瑜毫無懸念，黨魁吳敦義日前除了決定免費提供中央黨部5樓約30坪的空間，做為韓國瑜個人的北部專屬辦公室，就連原本由韓國瑜競選辦公室自行向中投公司租用中央黨部11樓做為北部辦公室租金以及管理費等相關開銷，也都全部由黨中央買單，相關設備擺設昨天都已就緒，吳敦義還親率秘書長曾永權及相關黨務主管現場會勘，韓陣營即起隨時可以進駐。

韓國瑜競選北部辦公室主任鄭世維證實，這兩天辦公室人員就會先行進駐運作，但辦公室海報與logo還在製作中，主視覺沒有完成，因此不會安排成立儀式，未來會等韓國瑜有空北上探視時，才會正式安排成立儀式，時間大概要拖到10月間。

據了解，出面當「房客」向「屋主」中投公司承租的國民黨中央，日前已與中投公司完成簽約，16日就是起約日，國民黨行管會日前已完成隔間工程，鋪設電話線、網路線以及辦公桌椅、沙發等擺設，吳敦義昨天在曾永權陪同下親自會勘現場11樓與5樓現場。

據了解，原本國民黨中央要求比照丁守中，由韓陣營自行承租，但後來韓陣營向黨內高層提出要求，吳敦義拍板決定由黨中央承租，因此行管會財務室日前已與中投公司完成簽約，租期間從本月16日起到明年1月15日大選結束，而且未來不只每坪1500元的租金，就連每個月的大樓管理費、水電費、電話費、網路費，合計每月20餘萬元開銷，都將全部由黨中央買單。

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