挺韓無懸念！吳敦義會勘北部辦公室 韓陣營將進駐
列印

國民黨主席吳敦義昨日親率秘書長曾永權及相關黨務主管現場會勘韓國瑜競選北部辦公室，韓陣營即起隨時可以進駐。（資料照）

國民黨主席吳敦義昨日親率秘書長曾永權及相關黨務主管現場會勘韓國瑜競選北部辦公室，韓陣營即起隨時可以進駐。（資料照）

2019-09-10 10:45

〔記者施曉光／台北報導〕雖然基層挺韓有雜音，但國民黨中央支持該黨總統提名人韓國瑜毫無懸念，黨魁吳敦義日前除了決定免費提供中央黨部5樓約30坪的空間，做為韓國瑜個人的北部專屬辦公室，就連原本由韓國瑜競選辦公室自行向中投公司租用中央黨部11樓做為北部辦公室租金以及管理費等相關開銷，也都全部由黨中央買單，相關設備擺設昨天都已就緒，吳敦義還親率秘書長曾永權及相關黨務主管現場會勘，韓陣營即起隨時可以進駐。

韓國瑜競選北部辦公室主任鄭世維證實，這兩天辦公室人員就會先行進駐運作，但辦公室海報與logo還在製作中，主視覺沒有完成，因此不會安排成立儀式，未來會等韓國瑜有空北上探視時，才會正式安排成立儀式，時間大概要拖到10月間。

據了解，出面當「房客」向「屋主」中投公司承租的國民黨中央，日前已與中投公司完成簽約，16日就是起約日，國民黨行管會日前已完成隔間工程，鋪設電話線、網路線以及辦公桌椅、沙發等擺設，吳敦義昨天在曾永權陪同下親自會勘現場11樓與5樓現場。

據了解，原本國民黨中央要求比照丁守中，由韓陣營自行承租，但後來韓陣營向黨內高層提出要求，吳敦義拍板決定由黨中央承租，因此行管會財務室日前已與中投公司完成簽約，租期間從本月16日起到明年1月15日大選結束，而且未來不只每坪1500元的租金，就連每個月的大樓管理費、水電費、電話費、網路費，合計每月20餘萬元開銷，都將全部由黨中央買單。

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