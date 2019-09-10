空襲福建？《紐約時報》專欄曝：台灣擬反擊中國計畫

2019-09-10 00:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國《紐約時報》專欄作家紀思道（Nicholas Donabet Kristof）近期發表題為「台灣可能是美中戰爭導火線」文章，內容指台灣外交部長吳釗燮曾證實國軍正針對中國制定「防禦和進攻計畫」，且有高級官員提到，報復手段包括「空襲中國福建省」。

紀思道在文章中指稱，台灣政府主要憂慮的並非全面開戰，而是顧忌中國祭出製造動亂、破壞經濟的手段，例如發動網路攻擊損壞首都電網，或是切斷海底電纜。外交部長吳釗燮透露，即使中國部分封鎖台灣周圍海域，也會使外國對台灣未來的信心產生變化。

紀思道指出，台灣官員不常發表怎樣對付來自中國的「網路和其他領域的挑釁」，吳釗燮卻說，國軍已開始制定「防禦和進攻計畫」，且不願具名的「高級政府官員」也透露，台灣採取的報復手段「可能包括空襲中國福建省」。他認為，若事態發展到這一步，沒人知道美方會有什麼樣的動作。

紀思道寫道，美國《台灣關係法》中明訂，美方要「致力於台灣的防務」，卻未規範要投入多少心力，川普是近代歷任美國總統中最支持台灣的，使用的方法能有效抑制中國，但也需格外小心，「美國政界人士可能試圖以增加引發危機風險的方式幫助台灣」。

紀思道文末提到，若台灣被中國封鎖，無疑會是一場災難，建議美方能夠警告中國，若中方讓台北停電，同樣狀況也會發生在上海，或是若航向台灣的貨船遭中方騷擾，「它們可能會換上美國的旗幟」，要讓中國領導人習近平知道，若台灣自由遭受破壞，「他將付出極高的代價」。

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