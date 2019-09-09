國民黨轟修《國安法》形同戒嚴 網友凍袂條狂打臉

2019-09-09 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國國民黨今（9）日透過臉書批評民進黨政府推動修訂的國安法，並認為已舉有如國民黨30年前戒嚴，日後對小英「開玩笑」的網友恐將因此被調查，言論一出，立刻受到廣大網友打臉，直呼「還敢說國民黨解除戒嚴」。

民進黨推動修訂國安法，防止中國及其代理人在台危害國家安全，卻遭國民黨臉書抨擊，新修訂的國安法「無法無天」，是在「戕害人民言論自由」，國民黨舉例，有網友因對總統蔡英文「開玩笑」被警方調查、送辦，藍營以此認定該名網友是「因言獲罪」。

國民黨強調，「三十年前，國民黨解除戒嚴」，綠營推動的新法宛如「新戒嚴」，藍營認為，修訂後的國安法「規範不明確」，可以輕鬆「入人於罪」，批評民進黨正在「以反中共滲透為名，行侵害言論自由之實」。

國民黨的說法被廣大網友打臉，網友援引國安法第2條第1款指出，該法宗旨是「不得為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人」，做出「發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織」等行為，因此國民黨的言論錯誤百出；其他網友提到，「到底懂不懂戒嚴是殺小，真的戒嚴哪輪的到你在公開平台講這些」、「真的是忝不知恥」、「好敢講哦！貴黨只剩騙人跟抹黑的功能而已了」。

國民黨臉書全文

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