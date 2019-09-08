潛艦國造GO！ 軍方明年赴美歐履約督導與現勘

2019-09-08 18:27

〔記者涂鉅旻／台北報導〕政府推動「潛艦國造」工作，根據國防部明年度預算書顯示，軍方明年將編列180萬元，派員到歐洲、美國等地，進行裝備驗證現況督導暨交貨測試驗收、合約商履約督導工作，藉此保障潛艦國造執行成效。

現為海軍艦隊指揮部指揮官的李宗孝去年擔任海軍參謀長時透露，來自歐洲、美國的十五個國際大廠，都有意願參與「潛艦國造」。雖礙於機密，這些廠商資訊未進一步獲公布與證實，但立法院外交及國防委員會今年3月底舉行秘密會議，邀請少數軍方、台船公司官員報告潛艦國造進度，朝野立委已全面檢視輸出許可文件，作為取得細部裝備、備料，進行原型艦建造的重要依據。

為確保原型艦造艦工作順遂，國防部明年度預算書「派員出國計畫」總表內容顯示，海軍司令部明年共投入180萬元，派6人到美國進行為期8天的「潛艦國造第二階段原型艦籌建合約商履約督導」，另也派6人到歐洲進行為期11天的「潛艦國造第二階段原型艦籌建裝備產製現況實勘」，出訪重點皆為「國外採購主要裝備需檢派專責人員進行裝備驗證、現況督導暨交貨測試驗收工作」。

根據國防部明年度預算書顯示，海軍明年將執行潛艦國造第一階段「合約設計」最後一年預算，共8億1910萬3千元，盼藉此建立潛艦細部設計前段工作、載台、戰系裝備試研製。並延續今年啟動的第二階段「原型艦籌建」工作，明年編列97億5461萬1千元，預劃在2025年以前完成原型艦建造。綜上，明年潛艦國造相關預算將高達105億餘元。

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