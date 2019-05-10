蔡︰潛艦國造 提升不對稱戰力

2019-05-10

〔記者蘇永耀、涂鉅旻／綜合報導〕蔡英文總統昨南下高雄港主持海軍「潛艦國造」專用廠房動土典禮，現場也首度公開未來國造潛艦的原型艦，Ｘ型尾舵潛艦構型正式亮相。總統強調，潛艦國造是唯一道路，潛艦不僅能大幅提升海軍的不對稱戰力，更能有效嚇阻敵艦圍繞包圍台灣。

蔡英文昨在國安會秘書長李大維、總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁、國防部長嚴德發、海軍司令黃曙光等陪同下，到高雄港台船重件碼頭出席動土典禮。海軍也出動劍龍級「海虎」潛艦駛進碼頭水道，恭迎總統校閱，全艦官兵以海軍傳統禮節「站波」與鳴笛向總統致敬。

蔡英文強調，和平靠國防，台灣因為地形、環境等問題，必須要有不對稱的作戰觀念和思維，潛艦不僅能大幅提升海軍的不對稱戰力，部署在本島西南和東北水域的潛艦，更能有效嚇阻敵艦圍繞包圍台灣。

她指出，我們現在還在服役的四艘潛艇中，海獅、海豹是美國在一九七○年移交，現在都已經七十幾歲了。另外，還有兩艘已經三十歲的海龍、海虎潛艦是荷蘭賣給我們的，但是在中共施壓情況下，就再也不敢賣了。

蔡英文說，國造是唯一的道路，技術和紅區裝備的獲得，是走這條路必定會有的困難，但她下定決心克服；不僅讓國防預算從單純的採購變成研發跟製造，更帶動周邊的產業發展，培養我們自己的人才。

對我國昨首度公開國造潛艦的模型，軍事專家、軍事連線雜誌主編陳維浩受訪表示，就現有資訊，新潛艦外觀採用可搭載更多武器系統、裝備的「雪茄型」船體，並輔以Ｘ型尾舵、七葉螺槳等，都是較跟上時代的設計。

我國「潛艦國造」能否順利推動的重點，在於關鍵系統、零組件能否順利籌獲。為此，立法院外交及國防委員會將在明年九月召開秘密會議，要求國防部在完成「細部設計」階段後，列出所有輸出許可等文件，如有必要，該委員會也可隨時安排秘密專案報告，要求軍方說明進度，以落實監督角色。

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