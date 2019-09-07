韓總忘名片還對日學者「許願」！王定宇轟：外交災難笑話

2019-09-07 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨（7）日鬧出「等了日本學者25分鐘」風波，發言時還向日本學者許願「來台打棒球」、「來台拍電影」等，且沒讓來賓致詞。對此，立委王定宇怒轟這是場「外交災難笑話」，還要韓國瑜「先看看被耍了的客人是誰」！

韓國瑜昨天與日本東京大學兩岸關係研究小組會面，有觀看直播的網友指出，韓國瑜在交換名片時沒帶名片，忙轉頭向幕僚拿取，讓日本教授十分尷尬；韓國瑜致詞時還說，「希望日本的棒球隊冬天訓練的時候能夠來高雄」、「希望日本的影視在冬天的時候能夠來高雄拍攝」，更稱日本冬天拍電視電影會太冷，男女主角不管拍武打、愛情電影，講話的時候都會「吐出白煙」；且韓國瑜沒讓來賓講話，就馬上起身照合照。

對此，王定宇今天在臉書PO文說，這場拜會行程是韓市府自己邀約的，拜會地點也是自己臨時更改的，然後公開指責外賓遲到，來證明自己沒有又遲到；曝光的錄音檔也揭露，日學者會韓前，韓市府官員笑稱，「這次是日本人遲到喔」！

王定宇不但評價這場會面為「外交災難笑話」，更要韓國瑜「先看看被耍了的客人是誰！」王定宇說，學者松田康博曾任日本防衛廳工作，現任東京大學教授，主要研究兩岸、亞洲政治外交，是日本在亞太事務和中國關係的專家；若林正丈更被尊為日本學界研究台灣政治的第一人，日本人是透過他的研究來了解台灣。

王定宇說，隨同松田康博、若林正丈一起出席的其他日本學界代表，他們在日本政治外交領域的學術地位和影響力也不遑多讓！他質疑，「但是韓國瑜在他們的面前，竟然只談希望棒球、拍片冬天來高雄」？

對此，高市府團隊澄清回應，韓市長當時並未忘帶名片，只是回頭跟隨行祕書取名片，而日本訪賓並没有希望致詞，所以是尊重對方才安排，拜會行程唯一疏漏就是府外聯絡人通知地點錯誤，造成時間延遲及誤會，日後必將檢討改進，請外界不必以惡意眼光小題大作、過度檢視批評。

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