再曝「被遲到」細節！同行日學者嘆：怎麼變我們的錯？

2019-09-06 18:11

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（6）日接見日本外賓時，笑稱自己沒遲到，「我等了25分鐘」；不過東京大學兩岸關係研究小組召集人松田康博立刻打臉，指出是突然接到更改地點通知；同行學者小笠原欣幸也在臉書發文，表示是韓市府先前還告知「希望不要早到」，讓他們收到更變地點通知時措手不及。他也感嘆，沒想到卻變成是日本學者的錯，「我感到非常遺憾」。

松田康博今日在臉書PO文，表示早就收到韓陣營聯絡，告知會面的地點是鳳山行政中心。今天他們準時到了鳳山附近的捷運站時，才收到電話說「抱歉，地點是換成四維行政中心」。韓市長也早已知道聯絡出問題，還連忙道歉表示「抱歉，我們聯絡不順暢」。沒想到媒體報導，韓市長竟然在會面後的訪問時向媒體說「我等日本人等了25分鐘」，松田康博實在難以理解韓市長以及他的團隊的這樣的作風。

另一位學者，日本政治學家小笠原欣幸更在臉書曝光細節，表示原本會面前告知時間是11點整，後來又因市長行程關係改為11點20分。韓陣營還要求日本團隊「請剛好在11點15到達，希望不要提早到」。沒想到今日才打電話聯絡「會面場所搞錯了，請馬上到四維行政中心」。

小笠原欣幸指出，他們只得慌慌張張的搭乘計程車過去，車程額外花了15到20分鐘時間，因此無法避免的遲到了。韓市長一開始還承認是幕僚連絡失誤並道歉，「結果後來向記者說是我們這邊的失誤所以遲到，我感到非常的遺憾」。

貼文下方，網友紛紛道歉表示，「非常抱歉」、「對不起，讓台灣丟臉了」、「為我們市長道歉，讓你們看笑話了」；更有許多網友以日文、英文表達歉意，希望日本學者團隊原諒。短短2小時內，貼文就湧入了500多則留言。

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