會見日學者遲到被打臉！韓國瑜再被爆三個「無禮行為」

2019-09-06 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜稱日本學者「遲到25分鐘」，結果反被日方打臉是市府告知錯誤地點；而韓無禮行為不只這起，有全程觀看直播的網友再指出，韓國瑜「忘了帶名片」、「致詞不知在說啥」，更扯的是「沒有給來賓致詞」，直言「這實在扯到爆」！

粉專「TaiwanWarmPower」表示，6日全程觀看轉播影片，他舉出3例，表示從轉播看下來，可說是「慘不忍睹」。第一、「韓國瑜忘了帶名片」，當日本教授松田康博拿出名片要交換時，韓國瑜卻沒有名片，忙回頭交代幕僚取來；在這段尷尬的時間，旁邊教授進也不是、退也不是，「在螢幕另一端的我都感覺渾身不自在」。

第二、「致詞不知道在說啥」。粉專指出，韓表示「希望日本的棒球隊冬天訓練的時候能夠來高雄」、「希望日本的影視在冬天的時候能夠來高雄拍攝」。尤其講到來高雄拍攝日本影視時，韓國瑜竟說，日本冬天拍電視電影會太冷，男女主角不管拍武打、愛情電影，講話的時候都會「吐出白煙」。粉專指出，看到影片中的松田教授微笑，他心中則是大喊「你對這群國際關係學者講這個幹什麼」？

第三、「沒有給來賓致詞」。粉專發現，韓國瑜講完希望日本來高雄拍電影後，比了手勢請松田教授說話，但教授準備開口時，司儀卻喊「邀請我們的市長還有松田教授先上前來合照」，而韓國瑜馬上起身照相，「松田教授一句話也沒說到」，然後媒體就被請出去，之後就是閉門會議。

粉專狠批，這場會面不但沒有交流到，反而還把對方惹到公開批評，實在是「世間罕見」。對此，資深媒體人鄭佩芬在政論節目上談到此事時，也忍不住搖頭嘆道，韓國瑜是用「1990年的學識、見聞」，在打「21世紀的網路選戰」。她表示，「那些日本學者看到這樣一個人談的內容，完全不是兩岸問題的研討的話，你想想看這些東京大學學者回去的報告是什麼」？

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