韓國瑜自稱「等了25分鐘」 馮光遠：畜生不如的東西

2019-09-07 07:16

〔即時新聞／綜合報導〕日本學者昨拜訪高雄市政府，引發「遲到25分鐘」風波，市長韓國瑜事後卻改口說，「是希望大家笑一下，沒別的意思。」。知名作家馮光遠批評，韓稱以開玩笑式口吻講這件事，那他也開玩笑講一下，「韓國瑜，這畜生不如的東西」，希望讓大家笑一笑。

日本東京大學學者松田康博一行昨拜訪高雄市政府，因市府聯繫疏失，臨時更換會面地點，導致日方遲到，市長韓國瑜卻說「等了25分鐘」、「體諒貴賓」。韓國瑜昨晚受訪時仍硬拗，指他先前說等了日本教授25分鐘，「是希望大家笑一下」，沒別的意思。

馮光遠昨晚在臉書上指出，韓國瑜昨自稱，「今天我沒有遲到，我等日本人25分鐘」，結果導致日本學者發飆，韓國瑜事後解釋，只是以開玩笑的口吻講這件事，「希望大家笑一笑而已、沒別的意思」。

「韓國瑜，這畜生不如的東西。」馮光遠說，他會這麼講，也只是用開玩笑的口吻講，目的不過是希望大家笑一笑而已，「所以，不要按讚或憤怒的表情，請按笑臉，謝謝。」

網友也批評韓國瑜的言論非常不恰當，「本來以為他的格局可以選里長，但現在，唉…家長好了～待在家裡」、「已經不是高雄之恥，而是台灣之恥」、「含粉表示：這日本人一定是含黑」、「拔掉塞子的韓國瑜」、「韓總機又出包」、「比較搞笑的柯P」。

相關連結：

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法