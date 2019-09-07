北市長失言》柯︰陳菊是比較肥的韓國瑜 歧視言論惹議

2019-09-07

自稱性平教育不及格 後改口不會道歉

〔記者陳璟民、蔡亞樺、林家宇、吳亮儀／台北報導〕台北市長柯文哲日前接受媒體專訪，被問到名模林志玲與市府副發言人「學姊」黃瀞瑩誰比較漂亮？柯脫口而出「林志玲已經結婚懷孕，退出比賽行列」，遭質疑涉違反醫師法、性別平等。柯昨接受媒體聯訪時否認曾提過是台大醫師說的，「我的性平教育還是不及格，該道歉就道歉」；豈料一聽到立委段宜康指他「是比較會考試的韓國瑜」，馬上脫口「那小英是比較不會考試的韓國瑜，陳菊是比較肥的韓國瑜？」再爆歧視言論惹議。

若「肥」字不能用 國語字典乾脆取消

媒體追問「陳菊是比較肥的韓國瑜」是否失言？柯略顯懊惱地說「性別教育要再多上兩小時」，但下午出席活動時態度丕變，媒體追問是否道歉？柯說「不會」，辯稱對外科醫生來講，胖的、瘦的就是一個形容詞，如果「肥」字不可以用，乾脆國語字典將這個字取消。

柯甚至反問「倒過來講韓國瑜是比較瘦的陳菊，可不可以？」還指台灣社會常常會抓住一個字，興風作浪，有點像文字獄的社會文化，他很不喜歡；至於去年國民黨主席吳敦義指陳菊是肥滋滋的大母豬，當時柯諷刺吳是豬隊友，柯則說，整個字合起來看當然就有問題。

對林志玲事件，柯昨早辯稱，每次坐車就會看網路新聞，所以有印象，「這種題目（誰比較漂亮），我怎麼敢回答？所以就隨便講一個岔開話題。」媒體詢問，是不是在專訪提到台大醫師跟你講的？柯澄清「沒有，我沒有提到台大醫師」，很久沒有回到台大醫院，最近也沒有跟台大醫師聯絡。

媒體追問是否性別歧視？柯回應，「好吧，這就是我還要去上性別平等教育」，一年兩小時，今年好像還沒上，「我的性平教育還是不及格，該道歉就道歉。」

「新潮流要打我，我一定跟你對打」

媒體改詢問柯文哲怎麼看待段宜康前天指「柯文哲是比較會考試的韓國瑜」，他脫口「那小英是比較不會考試的韓國瑜，陳菊是比較肥的韓國瑜？」「韓國瑜變形容詞還是名詞？」「新潮流要打我，我一定跟你對打」。媒體再追問，他只回應一句「性平教育要再多上兩小時」。

針對柯文哲昨稱是看網路新聞才說林志玲懷孕，跟台大醫院無關；台大醫院院方表示，不會針對這起事件做任何回應，醫院內也不曾有過因透露病患病歷而被開罰的案例。

柯文哲性別平等失言錄

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